Ocon wist al in december van Alpine-problemen

Het team van Alpine is op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Esteban Ocon en Pierre Gasly rijden rond in het achterveld en dat zorgt voor veel frustratie bij de Franse renstal. Ocon onthult dat hij er in december achter kwam dat er iets niet aan de haak was.

De nieuwe A524 brengt Alpine vooralsnog geen geluk. De wagen lijkt niet te doen wat de coureurs van hem vragen, en dat levert geen goede resultaten op. Ocon en Gasly vinden zichzelf terug in het achterveld tijdens de kwalificaties en dat doet zeer. Daarnaast hebben meerdere kopstukken het team verlaten in de afgelopen maanden, waardoor er nog meer onrust is ontstaan rondom het team.

Esteban Ocon geeft eerlijk toe dat deze tegenvallende resultaten geen verrassing zijn voor Alpine. De Franse coureur wist dat de resultaten mogelijk zouden gaan tegenvallen. In gesprek met de internationale media is Ocon daar eerlijk over: "We kwamen erachter in de simulator in december. Ik denk wel dat dat het moment was waarop wij ons realiseerden dat er een aantal problemen waren die we wel moesten fixen. Dat is waarschijnlijk ook het moment geweest waarop wij ons realiseerden dat we mogelijk wat achter zouden blijven dit jaar."