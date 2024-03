'Newey blijft gewoon betrokken bij Red Bull Racing'

De onrust binnen het team van Red Bull Racing blijft voor veel geruchten zorgen. Deze week gingen er opvallende verhalen rond over Adrian Newey, maar deze lijken niet te kloppen. Het heeft er namelijk alle schijn van dan Newey geen andere dingen gaat doen bij Red Bull.

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Newey. Na de zaak rondom Christian Horner, werd er eerst gesuggereerd dat Newey mogelijk zou vertrekken bij Red Bull. Deze week ging er nog een verhaal rond waarin werd gesteld dat Red Bull erover nadacht om Newey exclusief in te zetten op het RB17-project. Het is geen geheim dat Newey zich niet meer dagelijks bezighoudt met Red Bull Racing, maar de geruchten van de afgelopen dagen lijken niet te kloppen.

Volgens The Mirror en Motorsport.com is het niet aan de orde dat Newey een nieuwe rol krijgt. Hij blijft doen wat hij nu doet en hij zal in Japan weer gewoon aan de pitmuur zitten. Aankomende week is hij afwezig in Melbourne, maar dat zou volgens Motorsport.com en The Mirror niet betekenen dat Newey minder betrokken is bij het team. Hij blijft veel tijd investeren in de huidige RB20, maar vanuit zijn rol als Chief Technical Officer zal hij zich ook bezighouden met bijvoorbeeld de RB17-Hypercar.