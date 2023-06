Leclerc start vanuit pitlane vanwege versnellingsbakwissel

Charles Leclerc kende in Barcelona een zeer tegenvallende kwalificatie. De Ferrari-coureur reed slechts de negentiende tijd en had na afloop geen idee wat er precies verkeerd was gegaan. Ferrari heeft nu besloten om de versnellingsbak te wisselen waardoor Leclerc de race vanuit de pitlane zal gaan starten.

Leclerc klaagde gisteren tijdens de kwalificatie over problemen met de achterzijde van zijn auto. Het was niet precies duidelijk over welke onderdelen hij het had, maar het zorgde er overduidelijk voor dat worstelde met zijn auto. Leclerc reed de negentiende tijd en moet vandaag een inhaalrace gaan rijden. Ferrari heeft dan ook besloten om in te grijpen.

Versnellingsbak

Ferrari performance engineer Jock Clear geeft aan dat het team gaan sleutelen aan de auto van Leclerc. Clear sprak zich erover uit bij RaceFans: "Het feit dat we ons hebben gekwalificeerd op de achterste startrij geeft ons de kans om een aantal dingen te bekijken. Hij voelde zich direct enorm oncomfortabel in de auto tijdens de kwalificatie, hij had helemaal geen vertrouwen. We hebben deze kans gebruikt om de versnellingsbak te verwisselen. Effectief gezien wisselen we dus bijna de hele achterkant."

Pitlane

Clear geeft aan dat Ferrari nog niet de kans heeft gehad om te beginnen met de werkzaamheden. Zodra dit klaar is, is de pitlane start van Leclerc dus een feit. Clear: "We hebben er nog niet naar kunnen kijken, want dat kon nog niet door de tijd. We hebben de versnellingsbak dus nog niet vervangen, we zijn daar mee bezig. We sturen het naar de fabriek om ernaar te kijken. Hij heeft straks in ieder geval een nieuwe achterkant en dat zal hem zelfvertrouwen geven. Dat betekent wel dat hij vanuit de pitlane start, maar dat doet hij wel met vertrouwen. Hopelijk kunnen we nog wat punten pakken."