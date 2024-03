Ocon zoekt lichtpuntjes: "Het vechten ging al beter!"

Het team van Alpine is op een rampzalige manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De resultaten vallen enorm tegen en een oplossing lijkt nog niet in zicht te zijn. Esteban Ocon probeert positief te blijven en hij stelt dat het in de komende races beter zal moeten gaan.

Na de wintertests was al duidelijk dat het team van Alpine met een achterstand aan het seizoen zou beginnen. In Bahrein bleek dat de wagen nog langzamer was dan verwacht en coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon kwamen niet door het eerste kwalificatiegedeelte heen. Voorafgaand de Saoedische Grand Prix werd ook nog eens bekend gemaakt dat de technische staf op de schop ging. In Jeddah ging het vervolgens weer niet naar wens.

Vechten

Gasly viel in de eerste ronde uit en Ocon werd slechts als dertiende geklasseerd. Ocon was daar vanzelfsprekend niet tevreden mee. De Fransman zoekt naar lichtpuntjes en in gesprek met Motorsport.com legt hij zijn gevoel uit: "Het is duidelijk dat we ons voor de komende races moeten verbeteren. Het vechten met andere coureurs ging in Jeddah al beter dan in Bahrein. Nu moeten we blijven doorzetten en blijven verbeteren. Ik ga komende week twee dagen naar de fabriek en ik zal samen met de jongens blijven pushen om een oplossing te vinden."

Verbeterpunten

Ocon verliet Jeddah niet met een rotgevoel. Hij zat lang vast achter de fel verdedigende Kevin Magnussen en tijdens deze duels leerde Ocon zeer veel. Hij ziet dit dan ook als een positief punt als hij terugkijkt op zijn race onder het Saoedische kunstlicht: "We hebben heel wat dingen gezien die we willen verbeteren, veel meer dingen dan we in Bahrein zagen. Er is veel te verbeteren en daar zijn we van op de hoogte."