Hamilton ziet Russell-vraag niet aankomen: "Hij kan het wel"

Door het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes, zal George Russell binnenkort de kar moeten gaan trekken bij Mercedes. Hamilton had niet zien aankomen dat hij over dit onderwerp zou worden gevraagd, maar hij denkt wel dat Russell in staat is dit te doen.

Hamilton kondigde afgelopen winter aan dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na elf jaar bij Mercedes en dat kwam voor velen als een verrassing. Aangezien Hamilton overstapt naar een directe concurrent, zal er een moment komen waarop Hamilton minder zal worden betrokken bij de ontwikkeling van de Mercedes-bolide.

Dit betekent dat Hamiltons huidige teamgenoot George Russell een grotere rol zal gaan krijgen bij Mercedes. In Saoedi-Arabië werd Hamilton door de internationale media gevraagd of Russell de rol van 'leider' over kan nemen: "Ik weet het niet. Ik weet zeker dat hij het kan, ik weet alleen niet wat ik er nog meer over moet zeggen! George heeft er veel technische kennis en hij draagt ook zeker zijn steentje bij binnen het team. Hij heeft zich duidelijk ontwikkeld sinds zijn team bij Williams en sinds hij voor Mercedes rijdt. Bovendien kan hij het heel goed met Toto vinden, dus hij zal ongetwijfeld de leider worden."