Marko wijst opvallend aanbod van Wolff af

Helmut Marko zorgde afgelopen weekend voor de nodige opschudding in de Formule 1. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur stelde dat hij mogelijk zou worden geschorst. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde grappend dat Marko wel bij zijn team kan komen werken, maar dat verzoek wordt nu vriendelijk afgewezen.

Vlak voor de start van de kwalificatie in Saoedi-Arabië meldde Marko live op de Oostenrijkse televisie dat Red Bull hem mogelijk ging schorsen. Er leek een soort bom te barsten, want Marko's woorden zorgden voor enorm veel opschudding. Max Verstappen verklaarde zich loyaal aan Marko en hij twijfelde voor het eerst openlijk aan zijn toekomst bij Red Bull Racing. Een dag later meldde Marko echter dat hij toch niet zal worden geschorst.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag zijn kans schoon en hij grapte dat Mercedes nog wel een petje overhad voor Marko. Zijn uitspraken volgden na geruchten over een transfer van Max Verstappen naar Mercedes. De mogelijke schorsing van Marko zorgde voor alleen maar meer verhalen. Marko heeft de uitnodiging van Wolff ook meegekregen en daar kan hij hartelijk om lachen. Bij F1-Insider wijst hij het dan ook af: "Dat is een heel leuk aanbod van Toto, maar op dit moment kan ik dat aanbod wel gewoon dankbaar afwijzen."