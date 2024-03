Aston Martin zet in op langer verblijf Alonso

Fernando Alonso kan dit jaar een grote rol gaan spelen in de transfercarrousel in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wordt gezien als een kanshebber voor een stoeltje bij een topteam en ook Aston Martin wil met hem door. Volgens Mike Krack moet Alonso eerst zelf een beslissing gaan nemen over zijn toekomst.

Het belooft een bijzonder jaar te worden op de rijdersmarkt. In de winter maakte Lewis Hamilton bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor Ferrari. Hierdoor komt er een zitje vrij bij Mercedes, terwijl ook Sergio Perez nog niet zeker is van zijn toekomst bij Red Bull Racing. Fernando Alonso beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin en hij stelde eerder al dat hij de enige beschikbare wereldkampioen is.

Maar Alonso veranderde in de afgelopen weken zijn toon. De Spanjaard stelde dat hij eerst wil gaan nadenken over zijn toekomst in de sport. Aston Martin-teambaas Mike Krack begrijpt dat en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Het is geen geheim dat hij eerst zelf een keuze wil maken. Het is ook geen geheim dat wij door willen gaan met Fernando. Ik heb ook gezegd dat het belangrijk is dat wij hem een snelle auto geven, zodat hij gelooft in het project en dat hij gelooft in dit team. Het is duidelijk dat een coureur van zijn kaliber aantrekkelijk is voor iedereen, maar wij willen hem binnenboord houden."