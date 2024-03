Marko ziet één groot gevaar voor Red Bull

Het team van Red Bull Racing is op de best mogelijke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. In zowel Bahrein als Saoedi-Arabië kwamen Max Verstappen en Sergio Perez als eerste en tweede over de streep. Helmut Marko denkt echter niet dat Verstappen zomaar alle races kan gaan winnen.

Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. De Nederlandse regerend wereldkampioen won met overmacht in Bahrein en Saoedi-Arabië. Hij startte beide races vanaf de pole position en zijn zeges kwamen eigenlijk op geen enkel moment in gevaar. Zijn overmacht is groot en daarmee maakt hij veel indruk, zijn concurrenten vrezen dat ze hem dit jaar amper kunnen gaan verslaan.

Kwalificatiekampioenschap

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil die bewering nog niet doen. De ervaren Oostenrijker denkt dat het vooral belangrijk is om een goede startpositie te hebben. In gesprek met ORF legt hij zijn theorie uit: "Het belangrijkste is de kwalificatie. Het is bijna een kwalificatiekampioenschap! Als je vooraan staat, dan word je het leven veel makkelijker gemaakt en dan ziet het er ook makkelijker uit. Op circuits waar de kwalificatie het verschil maakt, daar kan het nog verkeerd gaan. Denk bijvoorbeeld aan Monaco en Singapore."

Niet winnen

Marko zag dat Verstappen in de straten van Jeddah precies hetgeen deed wat van hem werd verwacht. Marko ziet dit dan ook als de bevestiging van zijn theorie: "Hier in Saoedi-Arabië zagen we weer eens een buitenaards rondje van Max waarmee hij de pole position wist te veroveren. Als dat niet lukt en je niet vanaf de pole start, dan kan het zeker voorkomen dat niet winnen. Niet dat het dan gelijk zo misgaat als in Singapore vorig jaar, maar dan kan het wel gebeuren dat we de race niet winnen."