Marko eerlijk: "Dacht eind vorig jaar aan vertrek"

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de onrust binnen het team van Red Bull Racing. Afgelopen weekend speelde Helmut Marko een hoofdrol in de geruchtenstroom, toen hij stelde dat hij mogelijk wordt geschorst door Red Bull. Marko geeft eerlijk toe dat hij er eind vorig jaar over nadacht om Red Bull te verlaten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde vlak voor de start van de kwalificatie in Jeddah dat hij mogelijk wordt geschorst. De reden hiervoor was onduidelijk en Max Verstappen verklaarde zich daarna loyaal aan Marko. Een dag later maakte Marko duidelijk dat er toch geen sprake was van een schorsing. Marko verklaarde daarna dat er vooral rust nodig is bij Red Bull, deze oproep werd gesteund door andere kopstukken van het team.

Marko geeft nu eerlijk toe dat hij eerder al met het idee speelde om te vertrekken bij Red Bull. De Oostenrijker is hier heel erg eerlijk over als het over de situatie gaat in gesprek met De Telegraaf: "Ik hoop dat het zo snel mogelijk achter de rug is. De afgelopen weken zijn niet de mooiste tijd ooit geweest. Ik dacht er eind vorig jaar al over om te vertrekken, maar ik vind ook dat we moeten denken aan de nalatenschap van Dietrich Mateschitz, aan zijn ideeën en waar het ons heeft gebracht. Dat zijn we aan hem verplicht."