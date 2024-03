Verstappen hoopt op rust in de tent bij Red Bull

Max Verstappen schreef vandaag met speels gemak de Saoedische Grand Prix op zijn naam. Hij speelde met zijn concurrenten en hij kwam met een ruime voorsprong over de finish. Hij was tevreden met het resultaat en hij stelt dat het belangrijk is dat het nu rustig gaat blijven binnen Red Bull Racing.

Het team van Red Bull heeft een aantal onrustige weken achter de rug. Dit begon al met het onderzoek naar teambaas Christian Horner en eindigde met de mogelijke schorsing van teamadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker maakte echter vlak voor de start van de race in Jeddah bekend dat hij niet wordt geschorst. Dat zorgt waarschijnlijk voor opluchting bij Verstappen, want de Nederlander verklaarde zich eerder deze week loyaal aan Marko.

Verstappen was na afloop zeer in zijn sas met zijn zege in de Saoedische straten. Hij reageerde rustig en hij oogde kalmer dan een dag eerder. Na afloop van de race besprak hij bij Viaplay de interne situatie bij Red Bull: "Normaal gesproken ga ik geen week in met veel gesprekken. Ik denk dat iedereen die belangrijk voor het team is, hier vandaag was. De meeste waren er zeg maar. Ik denk dat iedereen duidelijk weet waar iedereen staat. We moeten een beetje rust in de tent hebben en dat weet iedereen ook."