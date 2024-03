Horner ontkent machtsstrijd: "Niemand is groter dan het team"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag weer een uiterst dominante race. Max Verstappen ging er met de winst vandoor en Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Na afloop probeerde teambaas Christian Horner aan alle onrust een einde te maken door te stellen dat er geen interne machtsstrijd is.

Het team van Red Bull domineerde in de afgelopen weken het nieuws. Eerst was daar het onderzoek naar Horner, daarna zijn vrijspraak en dat resulteerde in een enorme stroom aan geruchten. Toen de storm een beetje leek te gaan liggen, riep teamadviseur Helmut Marko op vrijdag dat Red Bull hem mogelijk ging schorsen. Nog geen 24 uur later ontkende hij dat zelf weer, maar de rust was nog lang niet terug.

Na afloop van de door Max Verstappen gewonnen Saoedische Grand Prix, kreeg Horner voor het eerst de kans te reageren op de Marko-verhalen. In gesprek met Sky Sports ontkent hij een machtsstrijd: "Nee, die is er niet. Uiteraard wordt er veel gezegd en geschreven, maar we zijn één team en niemand is groter dan het team. Dit team bestaat uit meer dan 1400 mensen, verspreid over de verschillende afdelingen. Iedereen heeft zijn of haar rol, van de onderkant van de organisatie tot aan de bovenkant."