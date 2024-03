Marko gniffelt: "Dit is niet leuk voor de fans"

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig weekje achter de rug. De Oostenrijkse renstal werd weer omringd door roddels en geruchten, maar uiteindelijk verliep alles op de baan meer dan goed. Max Verstappen won de race met een aardige voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. Helmut Marko snapt dat de fans zich beginnen te vervelen.

Verstappen reed bij de start van de race weg bij zijn concurrenten en hij moest alleen na de herstart eventjes vechten met Lando Norris. Daarna reed hij weg bij alles en iedereen en pakte hij zijn honderdste podiumplek uit zijn loopbaan. Als hij heel goed in zijn spiegels keek, zag hij nog net de bolide van zijn teamgenoot Sergio Perez. Ook de Mexicaan had een grote voorsprong op de auto achter hem.

Deze totale overheersing van Red Bull is indrukwekkend, maar niet per se leuk voor de fans. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan daar wel om gniffelen als hij zich uitspreekt bij de Duitse tak van Sky Sports: "De auto was op elk vlak goed. De bandenslijtage was in orde, al was het voor de fans niet heel leuk, maar we hebben gedomineerd. Dat moet je wel toegeven. Godzijdank kwam er geen Safety Car aan het einde van de race, want daar waren we wel even bang voor. Ricciardo dreigde er nog eventjes mee, anders was Checo zijn tweede plek kwijtgeraakt."