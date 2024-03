Jos Verstappen haalt weer uit naar Horner: "Slecht als hij aanblijft"

Jos Verstappen zorgde vorige week voor de nodige ophef toen hij zich enorm kritisch uitliet over Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. De woorden van Verstappen senior gingen de wereld over en op de dag van de Saoedische Grand Prix doet hij er nog een schepje bovenop.

Jos Verstappen liet zich vorige week in Bahrein kritisch uit over Horner. De Brit was eerder die week door het Red Bull-concern vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar de rust was niet wedergekeerd. Verstappen senior zou ruzie hebben gemaakt met Horner en hij stelde dat het aanblijven van de Brit voor een tweespalt in het team kon zorgen. Zijn uitspraken zorgden voor veel geruchten over de toekomst van zijn zoon Max Verstappen bij Red Bull.

Jos Verstappen ontbreekt dit weekend in Jeddah omdat hij deelneemt aan een rally in België. Daar spreekt hij echter wel met de Daily Mail over de zaak. In gesprek met de krant spreekt hij zijn steun uit voor de werkneemster die de klacht tegen Horner had ingediend. Daarnaast spreekt hij zich nogmaals kritisch uit: "Ik heb al gezegd dat het voor problemen zal gaan zorgen als hij aanblijft. Het is te laat voor Christian om te zeggen dat we hem met rust moeten laten, maar hij heeft de steun van de Thaise eigenaren, dus ik denk dat hij het seizoen zal gaan afmaken. Ik heb al gezegd dat het slecht zou zijn als hij blijft, deze situatie is echt niet goed voor het team."