"Sainz dankt medisch personeel na blindedarmontsteking"

Carlos Sainz beleeft een bizar raceweekend in Saoedi-Arabië. De Spanjaard begon ziek aan het weekend en mist de race nu vanwege een blindedarmontsteking. Sainz werd direct geopereerd en laat op de Saoedische avond liet hij van zich horen vanuit het ziekenhuis.

Sainz wordt de rest van het weekend vervangen door Oliver Bearman. Terwijl de piepjonge Brit veel indruk maakte, lag Sainz in een ziekenhuisbed. Op X laat Sainz nu van zich horen: "Ik heb vandaag een vlotte operatie ondergaan en ik voel mij al een stuk beter! Ik wil iedereen bedanken voor de lieve reacties en ik wil iedereen bedanken die voor mij hebben gezorgd in Saoedi-Arabië, vooral in het King Fahad Armed Forces Hospital. Ollie reed een geweldige kwalificatie tijdens zijn haastige debuut, dat is niet makkelijk!"

