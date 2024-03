Verstappen fel: "Zonder Marko kan ik niet doorgaan"

De woorden van Helmut Marko over een mogelijke schorsing door Red Bull, zijn ingeslagen als een bom. Max Verstappen staat bekend als een Marko-vertrouweling en hij waarschuwt de hoge heren van Red Bull. Hij stelt dat hij zonder Marko niet kan doorgaan.

Marko liet voorafgaand de kwalificatie in Saoedi-Arabië aan ORF weten dat hij mogelijk wordt geschorst door Red Bull. De Oostenrijker liet niet weten wat de reden hiervoor is, maar meerdere media stellen dat het mogelijk gaat om het lekken van informatie of het spreken met de media terwijl dat niet mocht van de Red Bull-top. Max Verstappen staat bekend als iemand die achter Marko staat en hij deelt dan ook een waarschuwing uit.

Verstappen liet in Jeddah meerdere keren weten dat hij vol achter Marko staat. De Nederlander deelt een felle waarschuwing uit in gesprek met de internationale media: "Zonder hem kan ik niet doorgaan. Ik heb altijd bij het team aangegeven dat Helmut belangrijk is voor het team en mij. Ik denk dat ik heel duidelijk heb gemaakt dat hij erbij moet blijven. Iedereen moet in zijn rol blijven zoals dat is geweest, vooral na de dood van Dietrich Mateschitz. Iedereen heeft zijn eigen taken en ik heb aangegeven dat dit ook zo moet blijven voor de toekomst, zolang Helmut leeft."