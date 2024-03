Leclerc kijkt uit naar komst Hamilton: "Dol op uitdagingen"

Charles Leclerc kan dit weekend vast wennen aan het hebben van een Britse teamgenoot. Aangezien Carlos Sainz ziek is, zit Oliver Bearman nu in die auto. Leclerc krijgt volgend jaar Lewis Hamilton als teamgenoot, maar hij verwacht niet dat dit voor extra spanning zal gaan zorgen.

Hamilton stapt na dit seizoen over naar het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt de opvolger van Carlos Sainz en hij gaat een sterrenteam vormen met Leclerc. Men kijkt nu al reikhalzend uit naar dit duel, want het is lang geleden dat Ferrari twee absolute supersterren onder contract had staan. Leclerc wordt nu al veelvuldig gevraagd naar zijn nieuwe teamgenoot, maar hij maakt zich er niet druk over.

In Saoedi-Arabië wordt de Monegask wederom gevraagd naar zijn aanstaande teamgenoot in de Formule 1. Leclerc is niet bang en hij reageert dan ook kalmpjes als hij door Corriere della Sera wordt gewezen op een 'intense confrontatie': "Ik denk dat het een goed duel zal gaan worden. Ik ben dol op de competitie en ik ben dol op uitdagingen, vooral als het gaat om nieuwe uitdagingen. Ik denk dat dit de essentie is van de Formule 1. Of ik heb gedacht aan het ontvluchten van Ferrari? Nooit!"