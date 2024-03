Zieke Sainz mist mediadag in Saoedi-Arabië

Carlos Sainz is op een tegenvallende manier aan het Saoedische raceweekend begonnen. De Spaanse Ferrari-coureur meldde zich in de paddock in Jeddah, maar daar bleef hij niet lang. Hij voelde zich niet lekker en hij is volgens Ferrari weer teruggekeerd naar het hotel.

Sainz zal de rest van de mediadag in Saoedi-Arabië aan zich voorbij moeten laten gaan. Ferrari liet in een statement weten dat Sainz zich niet goed voelde en dat hij terug is gegaan naar zijn hotel om uit te rusten. Het is niet duidelijk wat er met Sainz aan de hand is en het is ook niet duidelijk of Ferrari hem morgen weer op de baan verwacht. Met Oliver Bearman en Antonio Giovinazzi heeft Ferrari twee reserves achter de hand.