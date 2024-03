'Jos Verstappen deed kritische uitspraken na ruzie met Horner'

Jos Verstappen zorgde afgelopen weekend voor een nieuw hoofdstuk in de rel rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Verstappen senior stelde dat het niet zo verder kan gaan en dat de situatie mensen uit elkaar drijft. Nu lijkt het er op dat hij deze uitspraken deed na een ruzie met Horner.

Jos Verstappen sprak zich op zaterdagavond uit over de Horner-zaak tegenover De Telegraaf en de Daily Mail. In gesprek met de twee kranten deed hij soortgelijke uitspraken. Hij uitte zijn zorgen over de huidige situatie binnen Red Bull en hij stelde dat de Horner-zaak niet goed is voor het team en dat het mensen uit elkaar drijft. Hij stelde dat het niet zo verder kon gaan, maar aan De Telegraaf liet hij wel weten dat hij niets met de Horner-zaak te maken heeft.

Volgens BBC Sport heeft Verstappen senior tegenover hen bevestigd dat hij zich kritisch uitsprak tegenover de kranten, nadat hij ruzie had gemaakt met Horner in Bahrein. Volgens hem heeft Max Verstappen zijn uitspraken over Horner gelezen, maar heeft hij daar niet op gereageerd. Op beelden van de Italiaanse tak van Sky Sports is te zien dat Horner en Jos Verstappen een redelijk verhit gesprek hadden in Bahrein. Het is niet duidelijk of dit beelden van de ruzie zijn.