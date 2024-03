Marko juicht: "Je kon de superioriteit van Max gewoon zien!"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer succesvolle start van het seizoen. In Bahrein ging de zege naar Max Verstappen en kwam zijn teamgenoot Sergio Perez als tweede over de streep. Teamadviseur Helmut Marko was apetrots en hij stelt dat het een overweldigende prestatie was.

Verstappen kende een makkelijke avond onder het Bahreinse kunstlicht. De Nederlander sloeg bij de start een aanval van Charles Leclerc af, en daarna kreeg hij eigenlijk geen echte tegenstand van andere coureurs meer. Perez had het veel lastiger, want hij moest wel een aantal lastige duels uitvechten. Na de pitstops wist de Mexicaan zich naar voren te vechten en dat leverde hem dus de tweede plaats op.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots op het resultaat van zijn team in Bahrein. De Oostenrijker zal veel mooie dingen en hij verkeerde in jubelstemming toen hij zich uitsprak tegenover zijn landgenoten van ServusTV: "Het was gewoon overweldigend. Dit was helemaal niet wat we hadden verwacht, maar alles werkte gewoon! Max won de start en daarna verdween hij gewoon. Je kan het gewoon niet anders omschrijven. Je kon zijn superioriteit gewoon zien, want zijn snelste ronde was twee seconden sneller dan de snelste rondjes van de andere coureurs!"