Hamilton lacht weer: "Auto voelt weer als een racewagen"

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beleefde in Bahrein een goede donderdag en dat geeft hem veel zelfvertrouwen. Hij stelt dat de nieuwe W15 weer aanvoelt als een racewagen.

Hamilton maakte in de winter bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Hij heeft daar zin in, maar nu wil hij zich focussen op zijn huidige werkgever Mercedes. In Bahrein kende hij twee aardige vrije trainingen op de donderdag. Hij sloot de dag zelfs af met de snelste tijd in de tweede vrije training. Het gaf hem hoop voor de rest van het weekend en is ook blij met zijn nieuwe auto.

In de afgelopen twee jaar worstelde Hamilton opzichtig met zijn Mercedes-bolide. Nu voelt hij zich beter en na afloop van de tweede vrije training legde hij aan F1 TV uit waardoor dat komt: "Ja, ik ben dit jaar echt tevreden met de auto. Mijn zitpositie is ook beter. Ik zit nu eindelijk verder naar binnen. Ik heb een beter gevoel met de auto, ik kan de bochten veel beter benaderen. Ook op andere gebieden is de auto beter waardoor het nu weer als een racewagen aanvoelt, in de afgelopen twee jaar was dit niet het geval."