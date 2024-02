Marko wil niets meer zeggen over Horner-zaak

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft de gemoederen bezighouden. Gisteren melden Red Bull dat ze het onderzoek hebben afgesloten en dat Horner is vrijgesproken. Nu lijkt het er op dat er informatie is uitgelekt. Helmut Marko wil er in ieder geval helemaal niets meer over zeggen.

Horner stond deze maand onder enorme druk. De Britse teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het Red Bull-concern opende een onafhankelijk onderzoek. Na een maand vol speculaties en geruchten maakte Red Bull gisteren bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken. Tijdens de tweede vrije training in Bahrein werden er echter bijzondere documenten doorgestuurd naar honderden kopstukken en journalisten.

Of de informatie in deze Google Drive-map klopt, is niet helemaal duidelijk. Bij Red Bull wil men in ieder geval niets meer zeggen over de zaak. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde er eerder op de dag helemaal niets over kwijt, de Oostenrijker zweeg eerder ook al over de zaak. In Bahrein werd hij voorafgaand de tweede vrije training gevraagd naar de zaak, maar tegenover de Duitse tak van Sky Sports bleef hij kalm: "Ik was niet betrokken bij deze situatie en ik kan, en ik wil er helemaal niets over gaan zeggen."