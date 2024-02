Ricciardo leeft mee met veelbesproken Horner

Het onderzoek naar Christian Horner is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het is nog steeds onduidelijk hoe de toekomst van de Brit er uit zal zien. Daniel Ricciardo leeft mee met Horner en hij hoopt op een eerlijke uitkomst van het onderzoek.

Het Red Bull-concern bevestigde begin deze maand dat ze bezig zijn met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. De Brit bleef tijdens het onderzoek gewoon doorwerken en hij was gewoon aanwezig bij de launch van de RB20 en de testdagen in Bahrein. Daarnaast zou hij momenteel onder weg zijn naar Bahrein voor de eerste Grand Prix van het jaar.

Focus

Het onderzoek is het gesprek van de dag, ook bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB. Volgens VCARB-coureur zorgt het onderzoek niet voor afleiding. In Bahrein spreekt Ricciardo zich uit bij de internationale media: "Tijdens de testdagen wisten we natuurlijk dat er iets gaande was, maar ik zou niet zeggen dat het voor afleiding zorgt. We hebben tijdens de testdagen ook zo weinig tijd, dus ik moest mij echt focussen op mijzelf, mijn team en het maken van een vliegende start."

Meeleven

Het is geen geheim dat Ricciardo het goed kan vinden met Horner. De Australiër leeft dan ook mee met zijn voormalig teamgenoot: "Ja, ik leef mee met hem, want ik ken hem al heel erg lang. Hij is altijd geweldig geweest voor mij. Daarom hoop ik dat er een eerlijke uitkomst is en dat er snel een oplossing komt. Hopelijk voor het begin van het raceweekend, zodat het geen afleiding vormt voor hem of voor wie dan ook bij Red Bull. Wij focussen ons op onszelf en de taak die we voor ons hebben."