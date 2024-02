Herbert verwacht ongemakkelijk seizoen voor Hamilton

Lewis Hamilton begint dit weekend aan zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Brit gaat vanaf 2025 voor het team van Ferrari rijden, maar nu focust hij zich nog op Mercedes. Johnny Herbert denkt dat de communicatie tussen Hamilton en Mercedes later dit jaar slechter zal worden.

Begin deze maand maakte Ferrari bekend dat Hamilton vanaf 2025 voor hen gaat rijden. Het nieuws volgde na een dag vol geruchten, die uiteindelijk bleken te kloppen. Hamilton zal eerst dus nog een seizoen gaan rijden voor Mercedes en kenners denken dat dit voor ongemak zal gaan zorgen. Mercedes zal de zevenvoudig wereldkampioen immers niet met te veel vertrouwelijke informatie naar Ferrari willen sturen.

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Johnny Herbert denkt dat er een ongemakkelijke situatie zal ontstaan. Herbert legt zijn zorgen uit aan Grosvenor Sport: "Mercedes kan luisteren naar wat Lewis zegt, maar er komt een punt waarop Lewis niet veel meer za zeggen en waar Mercedes niet veel meer tegen hem zal zeggen. Dan komt George Russell ineens in een situatie terecht waar hij de nummer één is. Hij is dan de man naar wie ze zullen luisteren en de verwachtingen zullen op zijn schouders rusten. Daarom is het heel belangrijk voor Mercedes."