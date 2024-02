Marko trots op RB20: "Een revolutie"

Het team van Red Bull Racing verschijnt dit weekend in Bahrein aan de start als de grote titelfavoriet. De Oostenrijkse renstal maakte veel indruk tijdens de testweek. De RB20 zag er heel anders uit dan verwacht en volgens Helmut Marko heeft men deze keuze gemaakt omdat ze anders een te groot risico zouden nemen.

Red Bull boekte in 2023 veel successen met de RB19. Het design van deze wagen was anders dan die van de andere auto's, maar dat bleek een meesterzet te zijn. Red Bull was oppermachtig en de Oostenrijkse renstal werd wereldkampioen met Max Verstappen. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams dit jaar voor een RB19-achtig design hebben gekozen, het is wel opvallend dat Red Bull een compleet andere afslag heeft genomen.

De RB20 vertoont wat gelijkenissen met de Mercedes-bolide van vorig jaar. Het radicale design zorgt voor verbazing, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is het een logische keuze. Marko laat aan de Kleine Zeitung weten dat het succes van Verstappen in 2023 heeft bijgedragen aan de huidige keuzes: "Dat was een opluchting, want er was zeker een risico. Omdat we zo dominant waren, konden we al vroeg gaan denken aan de nieuwe auto. Als we de wagen van vorig jaar alleen maar hadden verbeterd, dan zou er een groot risico zijn dat een ander team ons voorbij zou streven. We hebben voor de radicale route gekozen. Ik zou de auto omschrijven als een revolutie."