Officieel: Red Bull spreekt Horner vrij

Red Bull heeft een besluit genomen over de toekomst van Christian Horner. In de afgelopen weken over het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Red Bull heeft het onderzoek bekeken en men geoordeeld dat Horner is vrijgesproken.

Het onderzoek hield de Formule 1 deze maand in zijn greep. Het Red Bull-concern liet na berichtgeving van De Telegraaf en F1-Insider weten dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar het mogelijke grensoverschrijdende gedrag van Horner. Een externe advocaat onderzocht de zaak en hij sprak uren met Horner. De Brit ging gewoon verder met zijn werkzaamheden en hij was dan ook aanwezig bij de launch van de RB20 en de testweek.

Vanochtend werd duidelijk dat Horner onderweg was naar Bahrein voor de eerste Grand Prix van het jaar. Zojuist kwam het hoofdkantoor van Red Bull met een statement naar buiten over de zaak: "Het onafhankelijke onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van meneer Horner is voltooid, en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen. De indiener van de klacht heeft het recht om in beroep te gaan. Red Bull vertrouwt erop dat het onderzoek eerlijk, rigoureus en onpartijdig is verlopen. Het rapport blijft vertrouwelijk en bevat de privégegevens van de betrokkenen derden die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Daarom zullen we verder geen commentaar geven. Red Bull blijft zich inzetten om te voldoen aan de beste eisen op de werkvloer."