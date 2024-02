Newey verklaart putdeksel-problemen: "Auto's te zwaar en te groot"

Ook vandaag waren er weer problemen met putdeksels in Bahrein. In de ochtend werd de testsessie stilgelegd omdat er weer een putdeksel was losgeschoten. Het zorgde voor veel ergernis en volgens Adrian Newey wordt het mede veroorzaakt door de manier waarop de auto's zijn gebouwd.

Op de donderdag werd de ochtendsessie afgebroken nadat Lewis Hamilton en Charles Leclerc een putdeksel hadden losgereden in bocht 11. Hierbij liep de vloer van de Ferrari van Leclerc de nodige schade op en dat was niet gunstig voor het team. De organisatie loste het probleem op, maar vanochtend was het weer raak. Sergio Perez ging wijd in bocht 11 en de putdeksel koos weer voor een eigen leven.

De FIA moest het schema weer omverwerpen en de organisatie van de Grand Prix besloot in te grijpen. Voor volgende week worden de putten dichtgegooid met beton. Bij Red Bull Racing weet men wel wat er aan de hand is en daar doet topontwerper Adrian Newey niet geheimzinnig over. De Brit controleerde de bolide van Perez eigenhandig op mogelijke schade en daarna sprak hij zich uit bij Auto, Motor und Sport: "De auto's zijn nu te groot en te zwaar. Daarom blijft dit de hele tijd gebeuren."