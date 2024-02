Verstappen maakt zich niet druk om transfer-geruchten

Het team van Red Bull Racing was in de afgelopen jaren zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal geldt ook nu als de favoriet voor het aankomende seizoen. Meerdere kopstukken van Red Bull worden echter in verband gebracht met een overstap, maar volgens Max Verstappen is dat onderdeel van het spelletje.

In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over een mogelijke overstap van meerdere Red Bull-gezichten. Onder meer Adrian Newey en Pierre Waché werden in verband gebracht met het team van Ferrari. Vooralsnog is het nog niet tot een overstap gekomen, maar de geruchten worden wel steeds heviger. Het zorgt voor ergernis onder Red Bull-fans, want hiermee kan het team worden gedestabiliseerd.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen maakt zich er echter geen zorgen over. De Nederlandse Red Bull-coureur is er realistisch en duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Zoiets gebeurt constant, vooral als je het goed doet. We hebben nu natuurlijk ook ons eigen motorprogramma en daarvoor halen we ook mensen binnen van andere teams. Dat is en blijft altijd een ding in de Formule 1. Het is ook niet iets waarvan ik denk 'oh shit, wat gebeurt hier nou weer.' Nee, het is eigenlijk niets meer dan de standaard in de Formule 1."