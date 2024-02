Verstappen genoot van testdag: "Verrast hoe snel de auto is"

Max Verstappen is goed aan de testweek in Bahrein begonnen. De Nederlandse regerend wereldkampioen noteerde de snelste tijd en hij was ook de productiefste coureur van de dag. Verstappen is daar zeer tevreden mee, hij is goed begonnen aan de testdagen.

Verstappen mocht vandaag de hele dag voor zijn rekening nemen bij Red Bull Racing. Hij maakte gretig gebruik van deze kans, hij kroop in de ochtend achter het stuur en hij reed een enorm aantal rondjes. In de middag ging hij weer verder en dat resulteerde uiteindelijk in 142 rondjes. Geen enkele andere coureur kwam in de buurt van dat aantal, dat is ook niet zo vreemd aangezien naast Verstappen alleen George Russell de hele dag reed.

Goede dag

Na afloop van de middagsessie keek Verstappen met een goed gevoel terug op de testdag. De Nederlander sprak zich hierover uit tegenover Verstappen.com: "Het is mooi om weer terug te zijn. Ik denk ook dat we een goede dag hebben gehad. We konden heel veel ronden rijden, en met de auto hebben we veel dingen kunnen uitproberen. Ik ben dus over het algemeen heel erg blij."

Plezier

Verstappen genoot van het feit dat hij weer plaats mocht nemen achter het stuur van een Formule 1-wagen. Hij had het naar zijn zin en dat deelt hij dan ook: "Al met al ben ik blij om weer terug te zijn in een Formule 1-auto. De eerste paar ronden ben je nog wel verrast over hoe snel deze auto is ten opzichte van de andere. En ja, ik had ook veel plezier vandaag. Ik was erg blij met hoe de auto reageerde, de balans was heel erg goed. Het is nog maar een test maar we hadden een goede dag."