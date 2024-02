"Formule E-baas wedt reusachtig bedrag op verslaan van Verstappen"

De testweek is nog maar net begonnen, maar dat betekent niet dat de kenners wachten met hun voorspellingen. Max Verstappen geldt als de topfavoriet voor de wereldtitel. Formule E-baas Jeff Dodds durft zelfs een flink geldbedrag in te zetten op een nieuwe titel van Verstappen.

De Nederlandse regerend wereldkampioen was vorig jaar oppermachtig in de Formule 1. Hij verbrak een groot aantal records en hij won negentien races in één kalenderjaar. Het is dan ook niet vreemd dat men Verstappen en zijn team Red Bull Racing ziet als de grote favorieten voor de titels. Weinig mensen kunnen zich voorstellen dat andere teams zich kunnen ontpoppen tot echte uitdagers van Red Bull.

Formule E-CEO Jeff Dodds weet zeker dat Max Verstappen dit jaar wereldkampioen gaat worden. Dodds durft zelfs een dure weddenschap aan te gaan. In gesprek met TNT Sports doet Dodds zijn grote belofte: "Ik weet voor 99 procent zeker dat hij die beker pakt. Ik ga nu iets zeggen: er rijden twintig coureurs mee, dus er zijn negentien andere coureurs over. Als het één van die negentien coureurs lukt om Verstappen te verslaan, dan maak ik 250.000 dollar over naar een goed doel naar keuze van die coureur. Max is zo goed als zeker de wereldkampioen."