Marko onthult speciale ontsnappingsclausule Verstappen

Max Verstappen heeft vandaag zijn eerste echte meters van het jaar gemaakt in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een goede ochtendsessie en hij geldt nog steeds als de grote titelfavoriet. Helmut Marko onthult echter dat Verstappen wel over een aantal opvallende clausules in zijn contract beschikt.

Verstappen tekende enkele jaren geleden een monstercontract bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander staat tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkse regerend constructeurskampioen. Verstappen heeft eerder al aangegeven dat hij voorlopig niet naar een andere renstal wil vertrekken. Sterker nog, Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij niet voor eeuwig in de Formule 1 wil rijden.

Wat Verstappen wel wil, is succes. De Nederlander heeft in de afgelopen jaren veel races en titels gewonnen, en deze reeks wil hij voortzetten. Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult in gesprek met Servus TV dan ook dat Verstappen beschikt over een speciale clausule in zijn contract: "Zoals in elk contract zijn er clausules voor het geval dat er niet wordt voldaan aan bepaalde kwaliteitscriteria voor succes. Deze zitten ook in het contract van Max. Salaris is geen probleem, maar als we niet in staat zijn om hem een auto te leveren waarmee hij kan winnen... Natuurlijk is hij geïnteresseerd in succes. Je wordt er niet jonger op. Als deze criteria een rol gaan spelen, dan is het vrij duidelijk dat hij verder zal gaan kijken."