Ferrari maakt pijnlijke blunder met pitstop-video

Het team van Ferrari trok afgelopen week het doek van hun gloednieuwe SF-24. Met deze wagen willen ze op jacht gaan naar nieuwe successen. Op sociale media delen ze trots de krachten van het team, maar bij een video van een pitstop gingen ze pijnlijk de mist in.

Ferrari stond in de afgelopen jaren niet bekend om hun vlekkeloze pitstops. Met enige regelmaat ging er iets mis in de pitlane en ook de strategische keuzes vielen niet altijd even goed. Eerder deze week deelde Ferrari een korte video van een pitstop met de nieuwe SF-24. De fans zagen echter direct dat de pitstop niet helemaal vlekkeloze verliep, ze haalden deze verkeerde beelden dan ook snel weg. Bij een nieuwe, correcte video toont het team hun zelfspot.

Admin got so caught up in the shot we chose the wrong take 馃幀 馃う‍鈾傦笍 pic.twitter.com/AIPOJSIkmH