Horner lacht om geruchten: "Geen frictie met de Verstappens"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft een aantal onrustige weken achter de rug. Het Red Bull-concern startte een onafhankelijk onderzoek naar hem vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het regende al snel geruchten, maar volgens Horner klopt er niets van dat hij op gespannen voet zou leven met de familie Verstappen.

Het onderzoek naar Horner sloeg in de Formule 1-wereld in als een bom. Horner bleef echter gewoon doorwerken en hij was dan ook gewoon aanwezig bij de launch van de RB20 in Milton Keynes. Daar kreeg hij voor het eerst de kans om zich uit te spreken over het nieuws van de afgelopen weken. Het ging immers ook weer over een machtsstrijd binnen Red Bull. Er werd in de Duitse media gesteld dat Max en Jos Verstappen hierbij achter Helmut Marko zouden staan.

Het zorgde ervoor dat er verhalen rond gingen over een verstoorde band tussen Horner en de Verstappens. De Britse teambaas stelt dat dit onzin is. Horner benadrukte na de launch dat zijn band met Marko en de familie Verstappen goed is. Hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Nee, er is zeker geen frictie. Ik was een paar dagen geleden op het circuit van Silverstone met Max en Jos. Max is enorm gefocust op zijn werk. Hij is enorm behulpzaam en ik kijk uit naar het aankomende seizoen met hem."