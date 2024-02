Marko blijft zwijgen over Horner-zaak

De situatie omtrent Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Zijn toekomst is onduidelijk vanwege het onafhankelijke onderzoek dat het Red Bull-concern naar hem is gestart. Ook Helmut Marko houdt de lippen stijf op elkaar als het onderwerp aan bod komt.

Het Red Bull-concern bevestigde vorige week aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Wat de Brit precies zou hebben gedaan, blijft een groot mysterie. Wel sprak Horner vrijdag urenlang met de externe advocaat die het onderzoek uitvoert. Horner is tevens gewoon aanwezig tijdens de launch van de RB20 morgen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is altijd zeer uitgesproken over alle zaken in de Formule 1. Nu zwijgt de Oostenrijker echter, hij wil er helemaal niets over kwijt. In gesprek met OE24 bespreekt Marko de zaken in de sport, maar over Horner blijft hij stil: "Ik kan je niets over dit onderwerp vertellen. Zolang het onderzoek loopt en er geen resultaat is, zal u helemaal niets van mij horen. Dit is een doorlopend proces. Ik hoop heel erg dat wij deze turbulente periode snel achter ons kunnen laten en onder controle krijgen."