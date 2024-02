Marko zwijgt: "Horner heeft geweldig werk geleverd"

Het onafhankelijke onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Red Bull bevestigde eerder deze week dat het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag aan de gang was. Helmut Marko blijft opvallend stil over de zaak.

Begin deze week ging er een schokgolf door de Formule 1. Red Bull bevestigde aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze bezig zijn met een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Horner. Het Oostenrijkse concern wil verder niets over de zaak zeggen en hierdoor is het ook onduidelijk waar de zaak precies overgaat. In de Duitse media werd er gesproken over een foto die Horner had gestuurd, terwijl er ook wordt gesproken over een agressieve managementstijl.

Horner zal vrijdag in gesprek gaan met de externe advocaat en het is de verwachting dat er daarna mogelijk meer duidelijkheid komt. De kans is dus aanwezig dat Red Bull op zoek moet gaan naar een nieuwe teambaas. Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt zich ondertussen opvallend stil over de zaak. De normaal zo uitgesproken Oostenrijker houdt het kort als Motorsport-Total hem opbelt: "Horner heeft in al die jaren echt fantastisch werk geleverd." Eerder werd al duidelijk dat Marko niet bij deze zaak betrokken is.