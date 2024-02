Marko geeft Perez hoop voor 2025

Het aankomende seizoen wordt zeer belangrijk voor veel coureurs. Meerdere coureurs beschikken over een aflopend contract, dat geldt ook voor Sergio Perez. De Mexicaanse coureur wil graag aanblijven bij Red Bull Racing en volgens Helmut Marko hangt het helemaal van hemzelf af.

Perez rijdt sinds 2021 voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur groeide daar uit tot de waterdrager van Max Verstappen. Vorig jaar werd Perez tweede in het wereldkampioenschap, maar hij kende wel een lastig seizoen. Perez worstelde met zijn vorm en hij kende een lange reeks van slechte kwalificaties. Het zorgde voor geruchten over zijn toekomst, maar bij Red Bull wil men Perez gewoon aan zijn contract houden.

Dit jaar moet Perez gaan presteren om aan te blijven bij Red Bull. Met Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson liggen er binnen Red Bull immers drie kapers op de kust. De Oostenrijkse renstal heeft daarnaast ook nog een aantal externe opties. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft in ieder geval een duidelijke boodschap voor Perez. In gesprek met Sport.de legt Marko het uit: "Als Checo een goed seizoen rijdt, dan is het best wel goed mogelijk dat onze line-up bij Red Bull in 2025 bestaat uit Max Verstappen en Sergio Perez."