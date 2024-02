Marko wil niets zeggen over Horner-onderzoek

Het team van Red Bull Racing staat deze week in het middelpunt van de aandacht. Gisteren werd namelijk bekend dat ze een onafhankelijk onderzoek hebben geopend naar teambaas Christian Horner. Hij heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, Helmut Marko wil er niets over zeggen.

Er ging gisteren een schokgolf door de Formule 1 toen bekend werd dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft geopend naar Horner. Tegenover De Telegraaf en F1-Insider bevestigde het team het nieuws en stelden ze dat ze de zaak zeer serieus nemen. Wat Horner precies heeft gedaan, is niet duidelijk. In de Duitse media werd er gesproken over een mogelijke foto die Horner had gestuurd naar een werknemer.

Red Bull wil niets zeggen over het onderzoek. Hoelang de zaak al speelt en of Horner volgende week aanwezig is bij de launch van de RB20, is niet bekend. Wat wel opviel, was dat Red Bull niet ontkende dat er iets aan de hand was. Red Bull-adviseur Helmut Marko wil daarnaast niets zeggen over de zaak. De normaal zo uitgesproken Oostenrijker is nogal duidelijk als Motorsport-Total hem vraagt naar het onderzoek: "Ik ga hier helemaal niets over zeggen." Wanneer er duidelijkheid komt, is niet bekend.