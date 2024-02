Newey lacht: "Ik ben goed in multitasken!"

Adrian Newey speelt nog altijd een belangrijke bij het team van Red Bull Racing. De Britse ontwerper is verantwoordelijk voor de succesbolides van Red Bull, maar hij houdt zich ook nog bezig met allerlei andere zaken binnen het team. Hij stelt dan ook dat hij goed is in multitasken.

Newey is al geruime tijd betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Brit is momenteel hard bezig met de laatste voorbereidingen voor het aankomend seizoen. Newey tekent de bolides nog met de hand en hij is altijd zeer druk. Hij is niet meer fulltime in dienst van Red Bull, maar hij houdt zich ook nog bezig met allerlei andere zaken bij het team. Hij is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de RB17-hypercar.

Het is geen geheim dat Newey zijn aandacht verdeelt over deze projecten. De RB17 is zijn huidige grote project en Red Bull hoopt deze straatlegale hypercar later dit jaar te presenteren. Newey is ook bezig met de Formule 1-wagen en in de podcast Talking Bull reageert hij lachend op zijn werkzaamheden: "Het is iets waar ik echt van kan genieten. Ik weet niet of mijn vrouw het er mee eens is, maar ik vind wel dat ik goed ben in multitasken!"