Zandvoort positief over nieuw contract

Het is nog altijd onduidelijk hoe de toekomst van de Nederlandse Grand Prix er uit ziet. In Zandvoort beschikt men over een contract dat in 2025 afloopt, maar er is goede hoop op een nieuwe deal. Circuitdirecteur Robert van Overdijk is positief over de toekomst.

Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Het was de bedoeling dat ze al in 2020 zouden terugkeren, maar toen werd het evenement afgelast vanwege de coronapandemie. Sinds de terugkeer is Zandvoort uitgegroeid tot een enorm populair event. De tribunes zaten elke editie propvol en de teams en de coureurs waren te spreken over de sfeer en de organisatie van de race in de Noord-Hollandse duinen.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk was afgelopen weekend aanwezig in Miami. Daar legde hij aan Viaplay uit dat de faciliteiten in Zandvoort worden verbeterd en dat dit moet leiden tot een nieuwe deal met de FOM: "We proberen nog een aantal jaar door te gaan met de Formule 1. Ik denk dat we drie schitterende edities achter de rug hebben. We hebben er nog twee te gaan en we zijn Promotor of the Year geworden. Volgens mij zijn dat allemaal ingrediënten, mooie ingrediënten, om er nog een paar jaar aan vast te plakken. Alleen wij gaan daar niet over, de FOM gaat daar over. Ik weet alleen dat we hele positieve gesprekken voeren."