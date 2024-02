Newey onthult: "RB20 is nieuwe evolutie van 2022-auto"

Het team van Red Bull Racing is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal geldt nu al als de topfavoriet, maar zelf blijven ze kalm. Adrian Newey legt uit dat Red Bull is doorgegaan met het ontwikkelen van de auto.

Red Bull heerste in de afgelopen twee jaar in de Formule 1. Het team heeft de nieuwe regels goed begrepen en vooralsnog is er niemand in staat om ze te verslaan. Vorig jaar was Red Bull dominanter dan ooit in de sport, ze wonnen slechts één race niet en ze werden eenvoudig wereldkampioen en constructeurskampioen. Bij Red Bull is men dan ook al geruime tijd bezig met de auto voor het aankomende seizoen.

2022

Volgens topontwerper Adrian Newey is zijn team druk bezig geweest met het door ontwikkelen van de auto. Sterker nog, volgens Newey vormt de wagen uit 2022 nog steeds de basis. In de podcast 'Talking Bull' legt Newey het uit: "Dit jaar hebben we dus een nieuwe evolutie van de auto uit 2022. Wat we natuurlijk nog niet weten, is of deze derde versie te conservatief is, of dat de andere teams iets anders hebben gedaan. Dat weet je simpelweg niet."

Budgetcap

Newey en zijn manschappen moeten daarnaast ook werken met de gevolgen van het budgetplafond. Hierdoor is het niet mogelijk om allerlei mogelijkheden uit te testen. Volgens Newey is dit een extra uitdaging, maar die wil hij ook vol aangaan: "We kunnen dus niet alle opties gaan verkennen, dus we hebben ervoor gekozen om de auto te blijven door ontwikkelen. Hopelijk is dat een verstandig besluit geweest!"