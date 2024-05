Verstappen looft snelle Norris: "Krankzinnig goed"

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami als tweede over de streep. Hij kon Lando Norris niet bijhouden, en dat was een verrassing. Verstappen looft Norris, want hij stelt dat hij de McLaren van de Britse coureur simpelweg niet kon bijhouden in die fase van de race.

Verstappen startte op pole position, en hij behield de leiding in de eerste fase van de race. Vlak voor de Safety Car-fase maakte Verstappen zijn pitstop, en dit gaf Norris de kans om de leiding over te nemen. De Brit maakte tijdens de Safety Car-periode zijn pitstop, waardoor hij amper tijd verloor. Bij de herstart sloeg hij een aanval van Verstappen af, en wist hij uiteindelijk vrij makkelijk weg te rijden bij de Red Bull.

Krankzinnig goed

Verstappen was na afloop lovend over Norris. De regerend wereldkampioen deelde met de internationale media dat hij de snelheid van Norris niet zag aankomen: "Ik had het in het begin niet eens door, omdat ik te druk bezig was met de Ferrari 's en Oscar Piastri achter me. Toen ik mijn pitstop maakte, hoorde ik wat voor een pace hij had op gebruikte mediums. Toen dacht ik al dat dat echt krankzinnig goed was, want ik zou dat op dat moment niet kunnen!"

Spannend

Verstappen weet dat de situatie zonder de Safety Car er waarschijnlijk anders uit had gezien. Maar volgens de Nederlander was het ook dan een spannende strijd geworden: "Zelfs als er geen Safety Car was geweest weet ik dat hij, op die verse banden, toch wel in de buurt was gekomen en dat ik echt hard had moeten pushen om hem achter me te houden. Maar die Safety Car kwam uiteindelijk toch de baan op en dat hoort allemaal bij het racen."