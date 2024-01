Meningen verdeelt: "Max kan de beste ooit worden"

Max Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verbrak enorm veel records en hij werd in de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen. Sommigen zien Verstappen al als de beste coureur aller tijden, maar niet iedereen is het daar mee eens.

Verstappen verbrak afgelopen jaar een vrachtlading aan records. De Nederlandse coureur won negentien Grands Prix in een enkel seizoen, hij reed meet dan duizend rondjes aan de leiding en hij pakte ook nog het hoogste winstpercentage in een enkel seizoen. Het leverde Verstappen veel complimenten op, veel mensen zien hem ook als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de sport.

Gerhard Berger gaat zelfs een stapje verder, volgens hem is Verstappen nu al de beste coureur ooit uit de geschiedenis van de Formule 1. Daar is niet iedereen het mee eens, voormalig Formule 1-coureur Perry McCarthy laat aan OLBG weten dat hij het iets anders ziet: "Ik twijfel er niet over dat Max over een jaar of twee de beste ooit kan zijn. Er zijn vast hooggeplaatste mensen in de sport die Max al op de eerste plek zetten. Ik heb een ongelooflijke hoeveelheid respect voor zijn talent en inzet, al kan ik mij niet altijd vinden in zijn radioverkeer en zijn gedrag."