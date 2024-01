Berger standvastig: "Verstappen beste coureur ooit"

Max Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd driemaal op rij wereldkampioen en hij verbrak een enorm aantal records. Gerhard Berger blijft erbij, hij vindt Verstappen de beste coureur aller tijden.

Verstappen werd vorig jaar op een overtuigende manier voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Hij won een recordaantal van negentien Grands Prix en hij stond slechts één keer niet op het podium. Verstappen profiteerde van zijn snelle Red Bull-bolide, maar hij maakte ook vrijwel geen fouten. Hierdoor wist hij een enorme voorsprong op te bouwen en kon Red Bull zich al vroeg in het jaar focussen op het volgende seizoen.

Oud-coureur Gerhard Berger weet het dan ook zeker: Verstappen is de beste coureur aller tijden. Berger vindt Verstappen beter dan Ayrton Senna en in een interview met Auto, Motor und Sport legt hij dit uit: "Max maakte vorig seizoen geen fouten. Dat gebeurde af en toe nog wel bij Senna. Verstappen rijdt nog steeds virtuele races op de simulator in zijn vrije tijd, soms doet hij dat wel drie uur per dag. Hij is dus altijd met racen bezig. Hij denkt na over waar je kunt inhalen en waar niet. Het is gewoon merkbaar dat Max altijd op de juiste plek is. Daarom is Max waarschijnlijk de beste coureur aller tijden."