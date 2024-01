McLaren ziet Norris als kampioensmateriaal

Het is geen geheim dat het team van McLaren hoge verwachtingen heeft van Lando Norris. De renstal ziet in Norris een toekomstige wereldkampioen en vorige week gaven ze hem dan ook een nieuw contract. Teambaas Andrea Stella durft Norris wel te vergelijken met grote namen uit het verleden.

Norris rijdt al sinds zijn debuut in 2019 voor het team van McLaren in de Formule 1. De Britse coureur heeft al veel mooie dingen laten zien en vorig jaar stond hij meerdere keren op het podium. Norris heeft nog geen Grand Prix gewonnen, maar men gaat ervan uit dat dit in de nabije toekomst wel gaan gebeuren. McLaren verlengde vorige week het contract van Norris en daarmee gaven ze een duidelijk signaal af voor de toekomst.

Kampioenen

McLaren-teambaas Andrea Stella ziet veel goede dingen bij Norris. Stella werkte in het verleden geruime tijd bij Ferrari en daar werkte hij onder meer samen met Michael Schumacher en Kimi Räikkönen. Stella laat aan Motorsport.com weten dat Norris net zo goed is: "Hij zit echt in dezelfde categorie, hij is echt kampioensmateriaal. Zijn onderliggende talent, zijn mindset, zijn arbeidsethos, dat zijn allemaal zaken die laten zien dat hij er klaar voor is."

Ontwikkelingen

Volgens Stella doet Norris er alles aan om beter voor de dag te komen, de verwachtingen voor komend seizoen zijn dan ook hoog. De teambaas stelt dat Norris weet dat de competitie steeds sterker wordt in de sport. Stella legt zijn verwachtingen uit: "Als je kijkt naar de ontwikkelingen van echte wereldkampioenen, dan zie je dat ze elk jaar weer beter worden. Ik heb dan ook het idee dat dit bij Lando zeker het geval is."