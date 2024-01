Marko is klaar met kritiek: "Complete onzin!"

Het team van Red Bull Racing is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal geldt als de topfavoriet voor de wereldtitel, maar de concurrentie maakt zich wel zorgen over een aantal zaken. Volgens Helmut Marko is dit allemaal onzin.

Red Bull presenteert dit jaar niet één, maar twee auto's. De Oostenrijkse constructeurskampioen is namelijk ook bezig met het ontwikkelen van een hypercar voor de straat. Deze zogenaamde RB17 werd een paar jaar geleden al aangekondigd en vanzelfsprekend is Adrian Newey ook betrokken bij dit project. Volgens een eerder verhaal van Auto, Motor und Sport zou Newey zich volledig op dit project gaan storten om problemen met de budgetcap te voorkomen.

De andere teams maken zich echter zorgen over allerlei andere zaken. Red Bull-adviseur Helmut Marko snapt echter helemaal niets van de zorgen van de concurrentie. Daar vreest men namelijk dat Newey de kennis van de RB17 kan gaan gebruiken voor de Formule 1. Marko is er een beetje klaar mee en in gesprek met Auto, Motor und Sport haalt hij uit: "Onze tegenstanders zeggen dat de onderkant van de RB17 inzichten biedt voor de Formule 1-auto. Dat is natuurlijk complete onzin! Daar moeten we maar een oplossing voor gaan zoeken!"