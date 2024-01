Officieel: Norris verlengt McLaren-contract

Het team van McLaren is met groot nieuws naar buiten gekomen. De Britse renstal heeft namelijk het contract van Lando Norris verlengd. Het is niet duidelijk voor hoelang de Brit nu onder contract staat bij McLaren, maar het gaat volgens het team om een meerderjarige deal.

Norris rijdt al sinds zijn Formule 1-debuut in 2019 voor het team van McLaren. De Britse coureur wordt gezien als één van de grootste talenten van de koningsklasse van de autosport. Vorig jaar kende hij een ijzersterke tweede seizoenshelft waarin hij regelmatig op het podium stond. McLaren CEO Zak Brown riep eerder al dat het voor het team de topprioriteit was om Norris langer binnenboord te houden.

Norris verlengde in 2022 zijn contract bij McLaren tot en met 2025. Dat contract is nu dus opgebroken en volgens McLaren gaat het om een meerderjarige deal. Het is niet duidelijk voor hoelang Norris nu onder contract staat bij het team, maar het is de verwachting dat hij voorlopig nergens heengaat. De deal volgt een dag na de contractverlenging van Charles Leclerc bij Ferrari, ook de Monegask tekende een nieuw megacontract bij zijn werkgever.