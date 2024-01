Newey vreest niet voor AI: "Zal nooit de mens vervangen"

Adrian Newey wordt gezien als één van de meesterbreinen in zijn vakgebied. De Britse topontwerper stond aan de wieg van de successen van Red Bull Racing, maar hij maakt zich geen zorgen over de toekomst. Hij ziet kunstmatige intelligentie dan ook niet als een gevaar.

Newey is al zeer lang werkzaam in de koningsklasse van de autosport. Hij tekende al veel winnende auto's en in dienst van Red Bull Racing was hij verantwoordelijk voor alle titelwinnende auto's van het team. Newey tekent nog steeds al zijn ontwerpen met de hand en dat levert hem veel goede ideeën op. In een steeds vernieuwde wereld lijkt dit een ouderwetste aanpak, maar dat heeft dus helemaal geen invloed op Newey's design.

Newey maakt zich geen zorgen over hedendaagse ontwikkelingen. De Britse topontwerper ziet dat kunstmatige intelligentie (AI) een grote rol kan gaan spelen in de toekomst. Aan Top Gear Magazine laat hij weten dat hij zich hier geen zorgen overmaakt: "AI zal de Formule 1 op een bepaalde manier gaan beïnvloeden, maar het is erg lastig om te zeggen wanneer dat gaan gebeuren. Wij gebruiken AI al jaren als optimalisatietool voor stressanalyses van het materiaal. Over het algemeen is de mens daar echter beter in. AI is een tool, maar het zal nooit de mens vervangen."