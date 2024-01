Stella zou zege van Piastri 'ongelooflijk' vinden

Het team van McLaren wordt gezien als één van de grootste uitdagers van Red Bull Racing voor het komende seizoen. De Britse renstal zette vorig jaar enorme stappen en ze lieten al veel mooie dingen zien. Teambaas Andrea Stella zou het ongelooflijk vinden als zijn team weet te winnen.

Het nieuwe seizoen is nog niet begonnen, maar het speculeren is al wel van start gegaan. Alhoewel de nieuwe auto's nog geen meter hebben gereden, zijn kenners er wel van overtuigd dat McLaren dit jaar een grote uitdager zal zijn voor Red Bull. McLaren zette vorig jaar grote stappen in de tweede seizoenshelft en het is de verwachting dat ze die stijgende lijn nu voort gaan zetten. Bij het Britse team willen ze echter rustig blijven doen.

Veel ogen zijn gericht op Oscar Piastri. De jonge Australiër reed vorig jaar een sterk seizoen waarin hij zelfs de sprintrace in Qatar won. In gesprek met Motorsport.com laat teambaas Andrea Stella weten dat hij hoopt op meer overwinningen: "Dat zou echt ongelooflijk zijn gezien de dingen die we vorig jaar bij Red Bull zagen. Als Oscar een zege grijpt, dan leidt dat tot veel emoties. Ook bij Lando, omdat we weten dat we een auto hebben die kan winnen. Lando is een eerlijk persoon die zich zal afvragen wat hij beter moet doen om hetzelfde te doen als Oscar."