Verstappen wint virtuele 24 uur van Daytona

Max Verstappen heeft een druk weekend achter de rug. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 kwam immers in actie tijdens de virtuele 24 uur van Daytona. Op de simulator liet Verstappen zijn sterke raceskills weer eens zien en won hij de race in zijn klasse.

Samen met zijn Team Redline-teamgenoten Gianni Vecchio en Ole Steinbraten bestuurde Verstappen een virtuele Mercedes GT3-bolide. Het trio reed in de wagen met startnummer 69 en ze kwamen uit de in de GTD-klasse. Ze kwalificeerden zich als negende en ze reden een goede race. Ze bleven in de buurt rijden van hun teamgenoten in de auto met startnummer 70. Na een aantal benauwde momenten vond Verstappen zichzelf terug aan de leiding van de race.

Verstappen, Vecchio en Steinbraten behielden de leiding in hun klasse en dat leverde ze dus een mooie zege op. Ze hadden een ronde voorsprong op de nummer twee in deze klasse, de zusterwagen met startnummer 70 kwam als derde over de streep. De overallzege in de virtuele 24 uur van Daytona ging naar de Acura van het Williams Esports-team.