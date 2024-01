Brown vreest voor 'onaangename verrassing' van Red Bull

Het team van McLaren wil aankomend seizoen op jacht gaan naar successen in de Formule 1. De Britse renstal kende vorig jaar een zeer sterke tweede seizoenshelft en ze stonden meerdere keren op het podium. Zak Brown vreest echter wel voor een onaangename verrassing van Red Bull Racing.

Red Bull was afgelopen jaar oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won slechts één Grand Prix niet en ze werden met speels gemak wereldkampioen en constructeurskampioen. Max Verstappen verbrak meerdere grote records en de RB19 groeide uit tot één van de succesvolste bolides uit de geschiedenis van de sport. De concurrentie hoopt dit jaar de aanval te kunnen openen, maar ze weten ook dat de regels amper zijn gewijzigd.

Bij het team van McLaren barsten ze van de ambities. CEO Zak Brown wil mooie resultaten gaan boeken, maar hij houdt rekening met Red Bull. In gesprek met Motorsport.com deelt Brown zijn verwachtingen: "Het is duidelijk wat we het gat willen dichten. Vorig jaar eindigden we als tweede of het derde snelste team, dat was wel afhankelijk van het circuit. De ontwikkeling van de auto was goed, maar Red Bull heeft vorig jaar zeker niet het niveau bereikt dat ze zouden kunnen bereiken als ze echt wilden. Dus dat zou voor ons allemaal een onaangename verrassing kunnen zijn."