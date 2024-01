Brown wil Norris uit de klauwen van Red Bull houden

Het team van McLaren onthulde gisteren als eerste de nieuwe livery voor het aankomende seizoen. De verwachtingen zijn hoog en dat geldt ook voor de ambities. CEO Zak Brown gaat er alles aan doen om Lando Norris uit de klauwen van Red Bull Racing te houden.

Norris beschikt momenteel over een contract tot en met 2025 bij het team van McLaren. De Brit lijkt zich op zijn plek te voelen bij het team en hij gaat jagen op zijn eerste zege. Vorig jaar kende Norris een zeer sterke tweede seizoenshelft waarin hij meerdere keren op het podium stond, een zege zat er echter niet in. In de afgelopen maanden toonde Red Bull echter interesse in Norris, hij is immers goede vrienden met Max Verstappen.

Omgeving

McLaren CEO Zak Brown weet dat er interesse is in de diensten van Norris. De Amerikaan gaat er echter alles aan doen om het contract van Norris te verlengen. Brown laat aan Motorsport.com weten dat dit voor alle werknemers geldt: "Ik vind dat het onze taak is om voor ze te zorgen en ervoor te zorgen dat ze bij McLaren willen zijn, ongeacht het medewerkers, coureurs of sponsors zijn. Ik richt mij er dus meer op om ervoor te zorgen dat McLaren de beste omgeving is en dat mensen graag bij ons willen zijn."

Relatie

Brown denkt dus ook dat hij een goede kans maakt bij de gesprekken met Norris. De Brit is al zeer lang verbonden aan het team en Brown is hoopvol: "Ik vertrouw erop dat onze relatie met Lando sterk blijft, ik weet dat hij uitkijkt naar dit jaar en hij was onder de indruk van wat hij in de tweede helft van vorig jaar zag. Hij werkt graag samen met Andrea Stella en alle anderen binnen het team. Alles wat we dus moeten doen, is hem een omgeving blijven bieden waar hij onderdeel van wil zijn. Lukt dat, dan ben ik ervan overtuigd dat hij blijft."